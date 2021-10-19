Власти Мексики заявили о приближении к минимуму заболеваемости COVID-19 за время пандемии

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы распространения коронавирусной инфекции и уровень заболеваемости ковидом в Мексике приближаются к самым низким значениям с начала пандемии. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль, сообщает ТАСС.

За последние две недели симптомы заражения коронавирусом проявились примерно у 32,1 тыс. человек - 0,8% от всех выявленных случаев. "Заболеваемость ниже минимального уровня, который наблюдался между первой и второй волнами, - сказал Лопес-Гателль. - Если эта тенденция сохранится, на следующей неделе мы достигнем абсолютного минимума за все время эпидемии". По словам замминистра, заболеваемость сокращается 11 недель подряд.

С конца февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 3,75 млн случаев заражения ковидом. Умерли 284 477 инфицированных пациентов, 3,12 млн человек выздоровели. Загрузка больниц в среднем по регионам снизилась до 25%, в отделениях реанимации заняты 21% коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких.

К настоящему времени полный курс вакцинации прошли 51,6 млн жителей старше 18 лет, еще 17 млн получили первую дозу. Население латиноамериканской страны составляет порядка 127,5 млн человек.-0-