Власти Мельбурна ввели комендантский час

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти австралийского штата Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на заявление губернатора штата Виктория Дэниэла Эндрюса.
Самые жесткие ограничения ждут жителей столицы штата Мельбурна, второго по величине городе Австралии. Там со 2 августа введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, предусматривающие комендантский час с 20.00 до 5.00.
Он будет действовать как минимум до 13 сентября.
Жители Мельбурна не имеют права уходить от дома более чем на пять км. Им разрешены посещение магазинов и занятия спортом на воздухе в течение одного часа. В городе запретили свадьбы, на похоронах могут присутствовать до 10 человек.
Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады закрыты.
Для живущих за пределами Мельбурна будет действовать третий уровень ограничений.-0-