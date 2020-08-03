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03 августа 2020, 00:25

Власти Мельбурна ввели комендантский час

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти австралийского штата Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса. Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на заявление губернатора штата Виктория Дэниэла Эндрюса.

Самые жесткие ограничения ждут жителей столицы штата Мельбурна, второго по величине городе Австралии. Там со 2 августа введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, предусматривающие комендантский час с 20.00 до 5.00.

Он будет действовать как минимум до 13 сентября.

Жители Мельбурна не имеют права уходить от дома более чем на пять км. Им разрешены посещение магазинов и занятия спортом на воздухе в течение одного часа. В городе запретили свадьбы, на похоронах могут присутствовать до 10 человек. 

Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады закрыты.

Для живущих за пределами Мельбурна будет действовать третий уровень ограничений.-0-

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