Власти Мичигана выплатили более $8 млрд по ложным заявкам на получение соцпомощи

30 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Мичиган выплатили более $8 млрд по мошенническим заявкам на получение пособий по безработице, одобренным за период с начала пандемии COVID-19 по сентябрь 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету The Hill.

В результате аудиторской проверки было установлено, что за период с марта 2020 года по сентябрь 2021-го местное агентство по оказанию социальной помощи безработным (Unemployment Insurance Agency) осуществило выплаты от $8,4 млрд до $8,52 млрд по мошенническим заявкам на получение пособий в связи с утратой работы из-за пандемии. Всего же таких ложных заявок на получение помощи поступило за указанный период, как установили аудиторы, на $52,2 млрд.

"Вызывает огромное сожаление то, что негодяи выманили столь необходимые людям средства, и масштабы этих действий поражают", - цитирует газета заявление директора Unemployment Insurance Agency Джулии Дэйл.

Сразу же по выявлении фактов хищения губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, избранная от Демократической партии, объявила о создании оперативной группы, которая займется расследованием упомянутых случаев мошенничества, и о выработке мер по возврату похищенных средств и предотвращению подобных преступлений в будущем.

Республиканская оппозиция поспешила обвинить демократов в неспособности организовать эффективную работу учреждений штата. "Это является еще одной причиной того, почему администрации Уитмер нельзя доверять в оказании помощи, в которой нуждаются люди во время кризиса, - приводит газета слова директора по коммуникациям Республиканской партии Мичигана Густаво Портела. - В следующем году мы заменим ее на губернатора-республиканца, который не позволит мошенникам скрыться с миллиардами долларов налогоплательщиков".

С началом пандемии COVID-19, отмечает издание, по всей стране наблюдается резкий рост масштабов мошеннических действий, связанных с предоставлением социальной помощи людям, пострадавшим от связанных с коронавирусной инфекцией ограничений. В Мичигане, к примеру, число заявок на получение пособий по безработице возросло в 77 раз по сравнению с доковидным периодом - с 5 тыс. до 388 тыс. (весной 2020 года) в неделю. Во времена Великой депрессии (1929-1939), напомнила газета, в штате в среднем регистрировалось 77 тыс. таких заявок в неделю.-0-