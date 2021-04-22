22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Молдовы решили ослабить карантинные меры, которые были введены из-за коронавируса, в том числе отменить комендантский час, сообщает издание News Maker.

С 26 апреля в стране отменят комендантский час, который действовал ежедневно с 23.00 до 5:00. "Мы решили, что с 26 апреля комендантского часа больше не будет. Благодарю коллег из министерств внутренних дел и обороны, которые все это время помогали нам обеспечивать порядок и соблюдение этого ограничения", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой. По его словам, есть хорошие новости для работников культуры: с 2 мая решено возобновить театрально-концертную деятельность. При этом в зале должно быть заполнено не более 30% мест для зрителей. Также с 2 мая разрешается проводить концерты и спектакли и демонстрировать фильмы на открытом воздухе.

Глава Кабмина отметил, что власти будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации, и если из-за открытия театров уровень заболеваемости вырастет, их могут снова закрыть.

Как сообщалось, в Молдове с 3 апреля ужесточили карантинные ограничения в связи с чрезвычайным положением, которое было введено из-за ухудшения ситуации с COVID-19.-0-