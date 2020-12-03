Власти Москвы надеются снять основную часть ограничений к середине 2021 года

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Москвы рассчитывают, что экономика города начнет восстанавливаться к середине 2021 года со снятием основной части ограничительных мер. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщает ТАСС.

"Если говорить про экономику текущего года, то ожидаем снижения валового регионального продукта на уровне 3-4%. Это меньше, чем мы изначально планировали, на 2021 год прогнозируем увеличение в аналогичных параметрах, но уже в плюс. Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений", - сказал Владимир Ефимов.

По его словам, плюс экономики Москвы - высокая доля диверсификации. Власти столицы РФ видят, что целый ряд отраслей испытывает сложности до сих пор. Но такие отрасли, как фармацевтическая, химическая, связанная с производством пластмассовых и аналогичных товаров, наоборот, показывают рост.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 625 189 случаев заражения, из них 7750 - за последние сутки. Выздоровели 471 833 человека, умерли 9126.-0-