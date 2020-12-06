Власти Москвы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 6-7 млн человек планируется в перспективе вакцинировать от коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1", сообщает ТАСС.

"Мы должны вакцинировать на перспективу 6-7 млн человек. И сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение", - сказал Сергей Собянин.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись на нее организована в электронном виде. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые по работе контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для сотрудников городских, федеральных и частных медорганизаций, учреждений образования и городских социальных служб.-0-