Власти Москвы назвали новый штамм коронавируса причиной вспышки заболеваемости

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной причиной резкой вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве является распространение нового штамма. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

"Мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина - комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса - индийский штамм", - сказала Анастасия Ракова.

За время пандемии свыше 10% жителей Москвы, по официальным данным, перенесли коронавирусную инфекцию, отметила заммэра. "Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболели более 10% жителей Москвы, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три-четыре", - сказала Анастасия Ракова.

Москва находится на первом месте среди регионов России по количеству заразившихся: по данным на 1 июля, в городе выявили в общей сложности 1 365 812 случаев заражения, в том числе 7597 - за последние сутки. Выздоровели, по информации властей, 1 164 653 человека, умерли 22 556.-0-