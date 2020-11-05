Власти Москвы не планируют вводить из-за коронавируса жесткие ограничительные меры

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, как в странах Европы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Болезнь никуда не ушла, борьба продолжается. За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры. Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", - сказал Сергей Собянин.

Ранее мэр сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет. При этом Собянин отметил, что стабилизировать ситуацию с заболеваемостью помогают строгое соблюдение масочного режима, перевод части офисных работников на удаленку и дистанционное обучение.-0-