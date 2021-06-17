Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 июня 2021
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:50 НАН Беларуси придает особое значение развитию сотрудничества с Турцией - Гусаков Общество
17:49 Япония может отказаться от зрителей на Играх при ухудшении эпидситуации Спорт
17:44 В Гомельской области активизировали вакцинацию от COVID-19 в агросекторе Регионы
17:36 Каноистка Елена Ноздрева выиграла чемпионат Беларуси на дистанции 200 м Спорт
17:34 В Витебской области физлицам дополнительно начислено Br3,4 млн по итогам декларационной кампании Регионы
17:25 Патриотический автомарш из Красноярска прибыл в Могилевскую область Регионы
17:15 Вдоль дорог Гомельской области с начала 2020 года высадили более 5 тыс. деревьев и кустарников Регионы
17:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949 Общество
17:11 Купание детей ограничено на трех водоемах Брестской области Регионы
17:06 Столичные спортсмены выиграли эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
17:03 Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников В мире
17:03 Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле Общество
17:03 Брошенные и забытые - как Минск очищают от автохлама Регионы
17:02 Беларусь и Россия заинтересованы укреплять прямые контакты между учреждениями образования - Карпенко Общество
17:01 В Новогрудке женщина пыталась купить лекарства по поддельным рецептам Происшествия
16:56 Минюст рассказал о документах, срок действия которых продлен Общество
16:52 Врач года: помогая пациенту избежать операции, испытываю состояние адреналиновой радости Общество
16:50 Гомельчанина приговорили к 3 годам колонии за призывы к насилию в отношении правоохранителей Происшествия
16:43 На пляже в Жлобине приостановлено купание Регионы
16:35 БГУ проведет цикл мероприятий в память о погибших в ВОВ сотрудниках Общество
16:31 ГАИ в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23 Общество
16:14 В Харькове произошло массовое отравление В мире
16:06 В Могилеве двое безработных похищали металлические элементы ж/д путей Происшествия
15:59 Житель Борисовского района украл из дачного дома электроинструменты на Br550 Происшествия
15:55 КГК: необходимо оценить эффективность налоговых льгот и усилить контроль за поступлениями в бюджет Экономика
15:50 Ващенко: в стране созданы все условия, чтобы волейболисты пробились на Олимпиаду Спорт
15:46 Головченко вручил медикам государственные награды Общество
15:42 Отработка ночной эвакуации и квест безопасности - в Витебском районе прошел рейд МЧС в летнем лагере Регионы
15:35 Футбольное поле обустроят в городском парке Малориты Регионы
15:34 В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов - депутат Общество
Все новости
Все новости
В мире
17 июня 2021, 17:03

Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

Фото ТАСС
Фото ТАСС

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова.

"Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

"Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. российских рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн российских рублей либо приостановку работы почти на три месяца", - рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация Москва
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Харькове произошло массовое отравление
Фото bild.de Неизвестный открыл стрельбу в немецком Эспелькампе, два человека погибли
Фото РБК-Украина Полиция в Киеве получила информацию о минировании самолета в аэропорту Борисполь
Фото Getty Images Япония с 20 июня отменит чрезвычайное положение в 9 префектурах
Фото ТАСС В России за сутки выявили 14 057 случаев заражения COVID-19
Фото ТАСС Режим ЧС ввели в Керчи после сильных ливней
Главное
Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам
Депутаты поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
Кочанова: взаимоотношения Беларуси и Китая выстраиваются на уровне высокого доверия и уважения
Головченко вручил медикам государственные награды
Топ-новости
Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 - Пиневич
Законопроект о защите суверенитета и конституционного строя очень своевременный - Кубраков
Мезенцев: объединение потенциалов России и Беларуси позволяет решать актуальные задачи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 873 пациента с COVID-19, выписаны 949
Минский триатлон-2021. Дан старт крупнейшей в Беларуси гонке по триатлону
Мозырь примет фестиваль "Вытокі" с 24 по 26 июня
РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости
Жара в Беларуси будет нарастать
Круглый стол, посвященный Неделе молодежи, пройдет в пресс-центре БЕЛТА 21 июня
Петровский: обсуждение белорусского кейса имеет противоположное видение в Москве и Вашингтоне
ГАИ в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23
В Беларуси есть возможность перехода на безвозмездное донорство крови и ее компонентов - депутат
Костевич проведет 21 июня личный прием граждан в Лепеле
Маркевич проведет 19 июня прямую телефонную линию
Минздрав рассказал о результатах оценки популяционного иммунитета населения к COVID-19
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.