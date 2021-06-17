Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова.

"Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

"Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. российских рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн российских рублей либо приостановку работы почти на три месяца", - рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.-0-