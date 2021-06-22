Власти Москвы считают, что вводить локдаун нужно только в крайнем случае

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о локдауне в Москве нужно принимать только в крайнем случае, так как полное закрытие города может негативно повлиять на экономику. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

"С точки зрения эпидемиологии, самый эффективный способ борьбы с пандемией - это локдаун. Тотальное закрытие всегда через две-три недели дает резкое снижение заболеваемости. Но это очень сложное и болезненное решение, которое наносит колоссальный удар по экономике города. Принимать его надо только в крайнем случае", - сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, весной прошлого года у властей не было выбора, так как система здравоохранения не справилась и "ушла в коллапс". Сейчас в городе несколько другая ситуация - уровень заболеваемости беспрецедентный, но в городе есть вакцина от коронавируса.

Как отметила заммэра, несмотря на колоссальное напряжение, система здравоохранения справляется со всеми поставленными задачами. "Принятые меры, мы очень надеемся, помогут снизить нагрузку с системы здравоохранения, а также позволят нам сохранить бизнес и экономику города. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы будем принимать адекватные ей меры", - подчеркнула Анастасия Ракова.

Она также отметила, что в Москве за последние три недели фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев за этот период увеличился практически на 100%. На рост заболеваемости влияет ряд причин, в том числе появление индийского штамма, низкий процент вакцинации и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер по профилактике распространения коронавируса, в частности к ношению масок.

Анастасия Ракова отметила, что почти половина москвичей имеют антитела к уханьскому штамму коронавируса, чуть более 25% горожан - к новому индийскому штамму.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 300 709 случаев заражения, из них 6555 за последние сутки. Выздоровели 1 123 295 человек, умерли 21 598.-0-