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20 апреля 2021, 21:26

Власти Нидерландов намерены с 28 апреля отменить комендантский час

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нидерландов приняло решение отменить комендантский час с 28 апреля. Об этом объявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, сообщает ТАСС.

"Во-первых, комендантский час отменяется 28 апреля с 4:30 (с 5.30 по московскому времени. - Прим. ТАСС). Во-вторых, максимально допустимое число гостей увеличивается с одного до двух. В-третьих, террасы смогут открыться с 12.00 до 18.00 (с 13.00 до 19.00 по московскому времени. - Прим. ТАСС) и принимать до 50 человек. При этом люди должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга, - сказал Марк Рютте. - Понимаю, что индустрия гостеприимства надеялась на большее, однако пока мы можем сделать только этот небольшой первый шаг".

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что новые послабления, скорее всего, будут возможны на втором этапе снятия ограничений.

Кроме того, с 28 апреля смогут полноценно открыться магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости. В настоящее время они могут принимать покупателей только по предварительной записи. Максимальное число посетителей будет рассчитываться в зависимости от площади торгового зала.

Также с 26 апреля студенты высших учебных заведений смогут посещать занятия раз в неделю. "Это тоже небольшой первый шаг, но все-таки хорошая новость для учащихся, - сказал Марк Рютте. - И мы продолжим изучать возможности для того, чтобы студенты могли чаще лично присутствовать на занятиях".

В Нидерландах первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 27 февраля 2020 года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, на сегодня коронавирусом в стране заразились более 1,4 млн человек, почти 17 тыс. инфицированных умерли.-0-

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