Власти Нью-Йорка не ждут катастрофических последствий от шторма "Генри"

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Генри", по предварительным оценкам, не приведет к катастрофическим последствиям для штата Нью-Йорк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.





"У нас есть хорошие новости. Ураган "Генри" ослабел до тропического шторма. К тому же, он сместился к востоку", - сказал Куомо. По словам губернатора, сейчас власти штата "не ждут какой-то катастрофы".

Согласно данным метеорологов, основной маршрут шторма пройдет над Атлантикой и затронет северо-восток США в меньшей степени, чем ожидалось раньше. Большая часть штата Нью-Йорк, по этому прогнозу, останется к западу от его пути, хотя теперь сильный удар стихии ожидается в Коннектикуте, шторм может обрушиться на этот штат в районе 21.00.

В складывающихся условиях власти Нью-Йорка больше сконцентрируются на борьбе с возможными наводнениями в долине реки Гудзон. "У вас есть вода и небольшая река. Вода спускается с гор, и то, что было ручьем, превращается в неистовый поток. Я видел, как из-за этого смывало города, - указал Куомо в ходе брифинга. - У Лонг-Айленда будут проблемы, но первоочередной приоритет для нас сейчас - это следить за Гудзонской долиной. Десять сантиметров дождя, уже насыщенная водой почва, ручьи превращаются в бушующие реки, дома разрушаются. Вероятность этого очень реальна", - отметил он.

В свою очередь Рик Котонн, ответственный за портовое управления Нью-Йорка и Нью-Джерси заявил, что основные аэропорты Нью-Йорка - имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк - в качестве меры предосторожности отменили от 11 до 23% рейсов, однако не ожидают серьезных подтоплений и готовы справиться с прогнозируемыми ударами стихии.-0-