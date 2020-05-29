Власти Норвегии усомнились в полезности карантина

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские власти поставили под сомнение полезность карантина, который был введен в стране из-за пандемии коронавируса. К таким выводам эксперты пришли после анализа данных о количестве инфицированных жителей Норвегии, сообщает британское издание The Spectator.

Специалисты изучили информацию о заболевших пневмонией COVID-19 и тех, кто просто заразился коронавирусом. Оказалось, что в середине марта, когда ввели карантин, Норвегия уже находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений постепенно уменьшалось.

По словам директора Норвежского института общественного здравоохранения Камиллы Столтенберг, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина. "Вместо этого мы могли бы оставить границы открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение вируса", - подчеркнула она.

Также власти Норвегии отметили урон от карантина, нанесенный сфере образования. По их мнению, из-за закрытия школ снижаются шансы выпускников на получение достойного образования. По словам Камиллы Столтенберг, норвежские школы были недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение.

С начала пандемии в Норвегии подтверждено более 8,4 тыс. случаев COVID-19, скончались 236 человек.-0-