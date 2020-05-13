Власти Новой Зеландии отменили режим ЧП

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Новой Зеландии прекратило действие режима чрезвычайного положения, введенного 25 марта из-за распространения коронавируса, и объявило о начале общенационального переходного периода, сообщает ТАСС со ссылкой на министра гражданской обороны страны Пеени Хенаре.

"Чрезвычайное положение на всей территории Новой Зеландии отменено. Объявлен общенациональный переходный период, поскольку страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности и здоровью нации в связи с COVID-19", - сказал Пеени Хенаре.

Переходный период вступил в действие после полудня 13 мая по местному времени и будет существовать на всей территории страны в течение следующих 90 дней, если не будет прекращен ранее или продлен на более длительный срок.

Глава управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сара Стюарт-Блэк в это время сохранит расширенные полномочия для скорейшего восстановления инфраструктуры страны и ее экономики после отмены ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19.

В Новой Зеландии выявлено 1 497 случаев заражения коронавирусом. В больницах страны находятся два человека с заболеванием, вызываемым вирусом, еще 72 пациента получают лечение амбулаторно. Вылечились 1 402 человека, умер из-за коронавирусной инфекции 21 заболевший. За последние 48 часов в стране не было обнаружено новых случаев заражения.-0-