23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны на фоне недавних ударов беспилотников, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление МВД.

Ранее несколько беспилотников одновременно поразили несколько целей в столице Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании, в результате чего погибли три человека и шесть получили ранения. Ответственность взяло йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы).

"МВД останавливает летные операции для владельцев дронов, а также полеты легких спортивных самолетов", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства. МВД добавляет, что указ, согласованный с управлением гражданской авиации ОАЭ, призван "обеспечить безопасность жизней и собственности".

В заявлении отмечается, что исключением являются организации, которые занимаются съемками фильмов или рекламы с использованием дронов, но теперь им необходимо будет получать разрешение от властей на свою работу.-0-