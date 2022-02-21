Власти Оттавы хотят продать конфискованные у участников протеста дальнобойщиков машины

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфискованные полицией автомобили участников акции протеста дальнобойщиков должны быть проданы для покрытия убытков Оттавы. Об этом заявил мэр города Джим Уотсон, сообщает ТАСС.

"У нас есть возможность конфисковать эти автомобили и продать их, - сказал Джим Уотсон в эфире канадского телеканала CBC. - И я хочу, чтобы их продали".

Мэр пояснил, что у властей есть возможность продать конфискованную чужую собственность из-за положений закона о ЧС, который 14 февраля применило либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо для разгона митингующих в Оттаве.

Ранее сообщалось, что канадские власти начали замораживать банковские счета участников демонстрации протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве. Власти координируют эти действия с банками и обосновывают это положениями специального закона о чрезвычайной ситуации.

Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. 18 февраля столичная полиция, усиленная подкреплением из разных регионов Канады, начала операцию по прекращению митинга. За это время был задержан 191 человек, эвакуировано 79 автомашин.

Центральные улицы города, где проходила акция, уже зачищены стражами порядка, но полицейская операция еще продолжается, так как в этой части Оттавы остаются небольшие группы протестующих. Кроме того, полиция опасается, что в город могут приехать новые митингующие.-0-