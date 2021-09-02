Власти Пакистана больше не будут принимать афганских беженцев

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать афганских беженцев, при этом сухопутный пограничный переход "Спин Болдак - Чаман" между странами остается открытым, сообщает телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что видео, опубликованное в интернете, показывает отчаяние сотни людей на КПП "Спин Болдак - Чаман", которые пытаются бежать из Афганистана, где к власти пришло движение "Талибан". Люди у передних заграждений обнаруживают, что им некуда идти, но большая толпа из сотен других позади продолжает продвигаться вперед, захватывая и прижимая их к зданию пограничного перехода. В результате давки погиб по крайней мере один человек - 64-летний мужчина.

"Я никогда не видел такого большого скопления людей в Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничным воротам", - рассказал житель города Абул Карим.

На территорию Пакистана могут попасть только афганцы, которые едут для лечения или имеют доказательство проживания в Пакистане, а также держатели афганского документа, удостоверяющего личность и подтверждающего, что они проживают в Кандагаре.

Несмотря на это, тысячи афганцев пытаются перейти через границу в последние дни после захвата страны талибами.

Только 1 сентября не менее 5 тыс. афганским гражданам было отказано во въезде в Пакистан на контрольно-пропускном пункте "Спин Болдак - Чаман".

Пресс-секретарь Билал Карими сказал, что талибы осведомлены о продолжающейся ситуации на границе. Он добавил, что они работают над сокращением числа людей, пытающихся покинуть Афганистан, и надеется, что в ближайшие дни поток людей обязательно уменьшится.-0-