Власти Пакистана подтвердили гибель 97 человек в авиакатастрофе возле Карачи

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Пакистана подтвердили гибель 97 человек в авиакатастрофе возле города Карачи, сообщает Reuters.

По уточненным данным, на борту самолета, который совершал рейс из Лахора в Карачи, находились 99 человек. Из них 97 погибли, двое выжили. Самолет рухнул на жилые дома, утверждается, что среди их жителей смертей не зафиксировано.

Спасательные работы и уборка мусора в районе крушения продолжаются.

Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.

За несколько секунд до катастрофы пилот сообщил авиадиспетчерам о проблемах с двигателями. Причина крушения устанавливается.

Перед падением пакистанского лайнера пилот сообщил о технической неисправности Мэр города Карачи Васим Ахтар заявил, что в результате крушения было разрушено не менее пяти домов. На место катастрофы оперативно направлены представители пакистанской армии и спасательные службы.

Пакистан только на прошлой неделе возобновил внутренние рейсы, которые он приостановил из-за пандемии COVID-19.-0-