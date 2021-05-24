Власти Парижа официально разрешили наркоманам собираться в саду д'Эоль

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Парижа официально разрешили продавать, употреблять наркотик крэк в саду д'Эоль на севере столицы, сообщает газета Lemonde.
Как отмечает издание, жители района очень возмущены действиями местных властей. Теперь им приходится круглосуточно наблюдать наркоманов. "Пребывание наркоманов в саду, где гуляют с детьми, очень плохое решение, которое может создать только проблемы", - возмущается один из жителей района.
Местные власти заявили, что это временное решение о перемещении наркоманов с площади Сталинградской Битвы, где они любили раньше собираться, в сад д'Эоль.-0-