Власти Пекина на два месяца вводят двойной тест на коронавирус при въезде в город

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Пекина ввели обязательное требование о сдаче двух тестов на коронавирус при въезде в город, которое будет действовать минимум два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Первый тест надо сдать за 48 часов до прибытия в Пекин из других регионов Китая. Второй - в течение 72 часов после въезда в город. Мера призвана устранять эпидемиологические риски и будет действовать с 22 января до конца марта.

Если не сдать анализы по прибытии в столицу, в мобильном приложении "Код здоровья", обязательном для каждого гражданина и иностранца, может появиться запись, которая не позволит посещать универмаги, магазины, общественные мероприятия и правительственные учреждения.

15 января пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения впервые сообщил о выявлении в столице случая инфицирования штаммом омикрон. Пока это единственный местный случай заражения коронавирусом в Пекине: все остальные пациенты на лечении в больницах китайской столицы прибыли из-за границы. В тот же день медики оперативно проверили в городе 13 тыс. человек, контактировавших с инфицированным либо оказавшихся в местах, которые он посещал.-0-