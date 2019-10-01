Власти Пекина приняли повышенные меры безопасности по случаю празднования 70-летия КНР

Во время праздника. Фото Синьхуа-БЕЛТА

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Пекина приняли повышенные меры безопасности в связи с праздничными мероприятиями по случаю 70-летия образования КНР, сообщает ТАСС.

В городе частично приостановлена работа метрополитена, на всех перекрестках, площадях в центральной части Пекина выставлены усиленные наряды полиции. Мобильные группы полицейского спецназа размещены на прилегающих территориях.

Особым распоряжением населению до вечера среды запрещено использовать любые летательные аппараты, включая сверхлегкие летательные аппараты, дельтапланы и мотодельтапланы, парапланы, дроны, разного рода воздушные шары. Нельзя запускать воздушных змеев и выпускать почтовых голубей.

По официальным данным, 150-160 тыс. граждан на безвозмездной основе вышли на улицы с целью поддержания порядка.

Кроме военного парада и демонстрации с участием более 100 тыс. человек в Пекине запланированы вечерний салют и массовые гулянья.-0-