Власти Перу наложат на испанскую компанию штраф за ущерб от разлива нефти

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Перу готовятся взыскать с испанской нефтегазовой компании Repsol первый штраф за невыполнение требований по устранению последствий разлива нефти, который произошел к северу от Лимы, сообщает ТАСС.

"Вчера истек срок для выполнения первой меры - определения пострадавших зон. Сегодня истекает срок для второго блока мер. Если мы убедимся, что компания не выполнила их, мы будем требовать выплату штрафа", - сказала на пресс-конференции 26 января глава агентства по оценке и мониторингу окружающей среды Перу (OEFA) Мириам Алегрия.

По ее словам, штрафы за невыполнение требований могут достигать 18,4 млн солей ($4,6 млн).

Разлив нефти в районе города Вентанилья, расположенного к северу от Лимы, произошел 15 января при разгрузке танкера у нефтеперерабатывающего завода испанской компании Repsol. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, загрязненными оказались 18 тыс. кв.м пляжей. Прокуратура страны начала расследование по факту нанесения ущерба.-0-