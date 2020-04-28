Власти Республики Корея утверждают, что знают о месте пребывания Ким Чен Ына

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Корея обладают информацией о месте пребывания председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Такое заявление министра объединения Республики Корея Ким Ён Чхоля на заседании парламента цитирует ТАСС.

При этом дальнейших комментариев от главы ведомства не последовало.

Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва сообщила, что "американскую сторону должны были уведомить" о месте пребывания Ким Чен Ына, так как страны находятся в постоянном контакте.

Ранее президент США Дональд Трамп также без подробностей заявил, что в курсе состояния здоровья лидера КНДР.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, он не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны пока никак не комментируется официальными лицами и СМИ КНДР.-0-