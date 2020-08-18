Власти российского Благовещенска из-за подтоплений ввели режим ЧС

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Благовещенске (Россия) 18 августа ввела режим чрезвычайной ситуации в городе из-за подтопления улиц в нескольких районах после продолжительных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

"Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шел всю ночь. Данные о том, сколько выпало осадков, в Амурском гидрометцентре обновят после 9.00. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий "опасное явление", - говорится в сообщении.

Ливень затопил улицы в 2-м и 3-м микрорайонах, ночью без электричества осталось 55 многоквартирных домов. "В Благовещенске затопило социальные объекты, в том числе детские сады №68, 67, 15. Два корпуса детского сада №68 сегодня не принимают детей. Территории некоторых школ тоже оказались в воде, в их числе школа №13 и гимназия №25", - уточнили в городской администрации.

В поселке Новый вода размыла дорогу, к эвакуации уже готовят жителей села Верхнеблаговещенское. Вся техника коммунальных служб переброшена в первую очередь на социально значимые объекты и освобождение от воды дорог.

Как сообщает РБК, в конце июля в Москве из-за проливного дождя затопило дороги и подземные переходы, а также цокольный этаж дома престарелых. В Гидрометцентре РФ не исключили, что лето в этом году может стать самым дождливым в России за всю историю наблюдений.-0-