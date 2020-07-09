Власти Сербии отказались от введения комендантского часа в Белграде

Во время комендантского часа в Сербии. Фото из архива ТАСС

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник. Об этом заявила премьер страны Ана Брнабич, сообщает ТАСС.

Однако в Белграде остаются в силе ограничения на массовые собрания людей.

"Первая мера для Белграда - запрет на массовые собрания более 10 человек на открытом пространстве. Вторая мера - ограничение численности людей в закрытых помещениях. Третья - ограничение рабочего времени в закрытых помещениях", - заявила Ана Брнабич, отметив, что о комендантском часе речи не идет.

Ранее сообщалось, что введенные в марте ограничения в связи с пандемией COVID-19 были отменены в Сербии еще в июне. Однако эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться. 7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения коронавирусной инфекцией, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии. В связи с этим президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в столице комендантского часа. Однако это решение вызвало волну протестов, в результате которых пострадали более 40 сотрудников полиции и около 20 демонстрантов.-0-