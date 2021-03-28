Власти штата Нью-Йорк начали применение электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского штата Нью-Йорк первыми в США начали применение системы электронных сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации от нового коронавируса. Сообщает ТАСС.

Электронный сертификат жители Нью-Йорка могут получить, установив на мобильный телефон специальное приложение Excelsior Pass. С помощью него все желающие смогут внести в онлайн-базу сведения о вакцинации или результатах прохождении теста на коронавирус. В случае проверок при посещении массовых мероприятий необходимо будет лишь предоставить QR-код, автоматически сформированный в приложении, на экране смартфона или в распечатанном виде.

Участие в программе электронных сертификатов носит добровольный характер. Жители Нью-Йорка вправе пользоваться другими способами подтверждения вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.-0-