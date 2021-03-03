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03 марта 2021, 08:15

Власти штата Техас с 10 марта отменяют обязательное ношение масок

Фото Reuters
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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Техас республиканец Грег Эбботт отменил обязательное ношение медицинских масок в штате. Сообщение об отмене ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, опубликовано на сайте главы штата, сообщает ТАСС.

"Губернатор Грег Эбботт выпустил постановление, отменяющее обязательное ношение масок", - указано в пресс-релизе. Помимо этого, новый документ снимает все ограничения по максимальному числу людей, которые могут находиться в помещениях заведений и предприятий. Положения документа, который, как отмечается, завершает действие большинства предыдущих постановлений по коронавирусу, вступят в силу с 10 марта, при этом предприятия смогут по своему усмотрению сохранить ограничения или вводить дополнительные правила безопасности в связи с пандемией.

"С учетом прогресса в вакцинах и терапевтических препаратах у Техаса теперь есть инструменты для защиты жителей от вируса. Теперь нам надо восстановить экономическое положение и нормальное положение дел для техасцев, открыв штат на 100% ", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Примеру Техаса последовал штат Миссисипи. "С завтрашнего дня мы снимаем все ограничения по обязательному ношению масок, число госпитализаций и заразившихся снизилось, а вакцина распределяется очень быстро. Пора!" - написал во вторник губернатор штата республиканец Тэйт Ривз. В Миссисипи, как и в Техасе, также отменяются ограничения по максимальному числу людей, которые могут находиться в помещениях заведений и предприятий.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за все время пандемии в Техасе было зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 43,9 тыс. человек. При этом в штате за последние две недели загруженность больниц из-за госпитализаций выросла с 61% до 73%. В Миссисипи с начала пандемии было зарегистрировано почти 295 тыс. случаев заражения, от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, умерли порядка 6,7 тыс. человек.-0-

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