Власти Сингапура частично снимают введенные из-за коронавируса ограничения

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сингапура объявили о частичном снятии ограничительных мер в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса среди местных жителей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сопредседателя межправительственной группы по борьбе с COVID-19 министра национального развития Лоуренса Вона.

"Мы наблюдаем хороший прогресс в ситуации, связанной с COVID-19, вместе с тем ежедневный рост числа инфицированных непосредственно в обществе пока не опускается ниже 10", - сказал глава ведомства. В связи с этим межправительственная группа решила ввести небольшие послабления в режим карантина, подчеркнул Лоуренс Вон. По его словам, с 5 мая будут разрешены определенные виды деятельности в пределах жилых домов, возобновлена работа центров традиционной китайской медицины.

Министр также сообщил, что с 12 мая власти планируют разрешить восстановить деятельность некоторых предприятий, будут открыты рестораны, кафе, парикмахерские. Кроме того, будут сняты ограничения на проведение дополнительных учебных занятий в составе небольших групп, особенно это касается тех, кому необходима подготовка к экзаменам. Одновременно власти намерены ужесточить требования к соблюдению мер безопасности на рабочих местах, в первую очередь социальной дистанции.

Министр также напомнил, что несмотря на постепенное снятие ограничений, все жители города-государства должны оставаться дома, выходить на улицы только по необходимости, не собираться в группы.

Ограничительные меры были введены в Сингапуре с 7 апреля до 4 мая, но затем продлены до 1 июня. Это подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для стабильной жизнедеятельности государства. Кроме того, занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. При этом продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, а кафе и рестораны продают еду только навынос. Запрет на перемещение по городу введен не был, общественный транспорт и такси продолжают работать. Власти также обязали при выходе на улицу носить маски всех за исключением детей до двух лет.-0-