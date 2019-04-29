Власти Сингапура введут ограничения в интернете для защиты от фейков

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Сингапура введет ограничения для пользователей интернета, чтобы защитить свободу высказываний и предупредить распространение фальшивой информации еще до того, как она сможет нанести серьезный ущерб обществу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Ли Сянь Луна.

"Мы должны установить соответствующие ограничения, которые защитят свободу слова, позволят людям обмениваться информацией, собственным мнением в правовом поле", - заявил премьер Сингапура.

При этом он подчеркнул, что не существует общества, где была бы абсолютная, неконтролируемая свобода слова. "И США, и страны Европы, в частности Германия, также борются с проблемой распространения фальшивой информации", - сказал Ли Сянь Лун.

Глава правительства не исключил вмешательства других государств во внутриполитические процессы Сингапура. "Я не знаю, кто именно может это сделать, но мы являемся очень открытой страной. Поэтому необходимо заранее готовиться (к возможному вмешательству)", - заявил он.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, примерно 80% жителей выразили уверенность в способности распознать фейковую информацию. Однако проведенный эксперимент показал, что лишь 10% из них смогли это сделать.

Правительство Сингапура 1 апреля внесло на рассмотрение парламента законопроект, в котором установлено уголовное наказание, а также крупный штраф за распространение фальшивой информации. Предусмотренный законопроектом размер штрафа достигает 1 млн сингапурских долларов ($738 тыс.), а срок тюремного заключения - 10 лет. Власти также намерены обязать все интернет-платформы удалять информацию, которую государственные органы Сингапура сочтут фальшивой.-0-