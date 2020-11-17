Власти Словении продлили режим эпидемии в стране на 30 дней

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Словении решило продлить действие режима эпидемии в стране еще на 30 дней. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения республики Томаж Гантар.
Отмечается, что, несмотря на постепенное снижение роста числа заболеваемых, нагрузка на учреждения здравоохранения остается повышенной. Власти ожидают, что ограничительные меры дадут положительный результат в течение двух недель, после чего будет разработан план поэтапного смягчения карантина.-0-