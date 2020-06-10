Власти США намерены арестовать организаторов беспорядков в стране

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 июня 2020
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:50 Коронавирус меняет потребительское поведение россиян: это может затормозить восстановление экономики В мире
10:49 Первый укос трав проведен в Беларуси на 40,8% площадей Экономика
10:48 В Витебске задержали опытную карманницу Происшествия
10:40 Встреча одноклассников в Могилеве закончилась угоном микроавтобуса Происшествия
10:15 Беларусь ограничивает ввоз птицы из Индии из-за птичьего гриппа Экономика
10:13 МЭА: в 2020 году ожидается самое большое в истории падение рынка газа В мире
10:08 Аварийные бригады "Минскэнерго" работают в усиленном режиме из-за жары Регионы
10:07 Минчанин похитил электросамокат из магазина, в который хотел устроиться на работу Происшествия
10:02 Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях Минска в ближайшее время Регионы
09:53 Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля Общество
09:40 Береговая охрана Туниса обнаружила тела 20 мигрантов В мире
09:17 БГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге QS Общество
09:06 В Норильске обработали сорбентом более 40 тыс. кв.м загрязненной топливом территории В мире
09:01 Следствие по крушению рейса MH17 опровергло версию причастия украинского "Бука" В мире
09:00 "Парк Челюскинцев": квартиры без ожидания! В престижном комплексе раскупается новый полностью готовый дом! Общество
09:00 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
08:42 МЧС Беларуси и Латвии помогли паре, попавшей в непогоду на Освейском озере Происшествия
08:27 Канада и США могут продлить закрытие границы из-за пандемии до середины июля В мире
08:07 Число заболевших COVID-19 в мире превысило 7 млн В мире
08:06 МОК намерен к сентябрю завершить подготовку плана проведения Игр в Токио Спорт
07:55 В Гродно студотрядовцы благоустроят территории медучреждений Регионы
07:46 Руководители около 40 ТПП обсудили восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19 Экономика
07:38 Новый резидент СЭЗ "Брест" намерен инвестировать в производство мебели более 25 млн евро Экономика
07:33 В Аргентине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
07:23 Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса В мире
07:17 Начался прием заявок для участия в конкурсе "Инновации в онлайн-образовании" Общество
07:04 Власти США намерены арестовать организаторов беспорядков в стране В мире
07:01 Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня Общество
07:00 Лукашенко рассчитывает на повышение уровня политического диалога с Португалией Президент
07:00 Картина дня: Президент об обеспечении нацбезопасности, чартеры в Турцию и температурные рекорды Общество
Все новости
Все новости
В мире
10 июня 2020, 07:04

Власти США намерены арестовать организаторов беспорядков в стране

Фото Fox News
Фото Fox News

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти намерены арестовать ряд лиц по обвинению в организации беспорядков во время проходивших в последние недели в США протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью журналистам телеканала Fox News министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра.

Говоря о произошедших в США беспорядках, глава Минюста США отметил: "Было такое, что ультраправые группировки пытались выдать себя за ультралевые. Ультралевые притворялись ультраправыми. Представители обеих сторон пытались разжечь насилие".

На вопрос о том, планируется ли взять под стражу лиц, которые выступали в роли организаторов, Уильям Барр ответил утвердительно. "Я не могу устанавливать сроки в том, что касается данных расследований. Однако, думаю, мы в полной мере нацелены обуздать эти группы", - добавил он.

В понедельник Уильям Барр сообщил, что власти США проводят расследования в отношении ряда участников протестов в стране, связанных с движением американских антифашистов "Антифа". Он уточнил, что эти люди были задержаны во время протестов по обвинению в ряде преступлений. В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.

Демонстрации начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого Джордж Флойд умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беспорядки протест США
Новости рубрики В мире
Коронавирус меняет потребительское поведение россиян: это может затормозить восстановление экономики
МЭА: в 2020 году ожидается самое большое в истории падение рынка газа
Фото enca.com Береговая охрана Туниса обнаружила тела 20 мигрантов
Фото МЧС России/ТАСС В Норильске обработали сорбентом более 40 тыс. кв.м загрязненной топливом территории
Фото Deutsche Welle Следствие по крушению рейса MH17 опровергло версию причастия украинского "Бука"
Фото The Canadian Press Канада и США могут продлить закрытие границы из-за пандемии до середины июля
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно
В Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с COVID-19
Беларусь гордится продукцией БЕЛАЗа - Кочанова
Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня
Топ-новости
Картина дня: Президент об обеспечении нацбезопасности, чартеры в Турцию и температурные рекорды
Минэнерго Беларуси: в переговорах с РФ по поставкам газа отрабатываются взаимоприемлемые решения
Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля
"Парк Челюскинцев": квартиры без ожидания! В престижном комплексе раскупается новый полностью готовый дом!
Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях Минска в ближайшее время
Руководители около 40 ТПП обсудили восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19
БГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге QS
Аварийные бригады "Минскэнерго" работают в усиленном режиме из-за жары
Более 2 тыс. предложений и замечаний по совершенствованию КоАП поступило от белорусов
ЕЭК будет давать прогнозы производства основных видов сельхозпродукции на 5 и 10 лет
Беларусь подтвердила заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО на взаимоприемлемых условиях
Более 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19
В Минске обновили график отключения горячей воды на июнь
"Белнефтехим" ожидает прибытия первой американской нефти на "Нафтан" 11 июня
Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.