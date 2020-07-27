27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США планируют потратить на поддержку экономики еще $1 трлн на фоне пандемии, сообщает Washington Post.

"Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, прорабатываются только технические вопросы. В новый пакет заложены в том числе прямые выплаты американским семьям.

Белый дом и республиканцы в Сенате уже достигли принципиального соглашения по следующему законопроекту о помощи в условиях пандемии, пишет Reuters со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Медоуза. Он заявил, что в законопроекте есть несколько вопросов, которые, как он надеется, будут решены в ближайшие часы. Вероятно, что новый пакет помощи будет представлен в понедельник днем.

Ранее на поддержку американской экономики уже было выделено около $3 трлн.-0-