Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти рассматривают возможность отмены с 1 мая санитарных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом, который рассматривает такую возможность, но окончательное решение будет принято позже. Сам президент США, также принимавший участие в брифинге, подчеркнул, что "все должно быть безопасно" и при выработке решения об отмене ограничений нужно руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике.

Дональд Трамп также сообщил, что "мы очень близки к завершению подготовки плана открытия страны. Будем надеяться, даже с опережением графика". Он уточнил, что готовятся и рекомендации для губернаторов штатов. "Мы вскоре завершим выработку новых и очень важных директив, чтобы предоставить губернаторам информацию, которая им нужна для того, чтобы начать безопасно открывать свои штаты". Он отметил, что в целом ряде регионов США эпидемическая ситуация не вызывает совершенно никакой тревоги, несмотря на вспышку нового коронавируса.-0-