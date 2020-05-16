Власти США рассматривают возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность сделать бесплатной разрабатываемую в стране вакцину от нового коронавируса. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), информирует ТАСС.

"Мы рассматриваем такую возможность в данный момент. Мы добились большого прогресса в области разработки вакцины", - отметил американский лидер.

Ранее выступая перед журналистами, он допустил, что США смогут предоставлять другим странам вакцину по доступной цене. Американский лидер надеется, что ее удастся разработать до конца года, несмотря на то, что многие эксперты считают, что она появится в лучшем случае следующей весной.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,43 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 87,2 тыс. человек.-0-