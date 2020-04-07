Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральные власти США выдали разрешение на начало клинических испытаний второй вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по итогам его брифинга в Белом доме.

"Сегодня вторая компания объявила о том, что управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) разрешило начать клинические испытания ее вакцины (от нового коронавируса)", - сказал Дональд Трамп. Он не уточнил, о какой именно фирме идет речь. Вместе с тем американский лидер напомнил, что ранее разрешение на тестирование аналогичной вакцины получила компания Johnson&Johnson.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что 10 терапевтических средств для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, сейчас проходят испытания в США. "Это будет достаточно быстрый процесс", - пообещал глава американской администрации. По его словам, еще 15 таких препаратов находятся в стадии подготовки к клиническим испытаниям.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 10 тыс. человек.-0-