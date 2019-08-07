Власти США считают терактом стрельбу на фестивале в Калифорнии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США считают, что инцидент со стрельбой на фестивале еды в Калифорнии 28 июля, в результате которого погибли три человека, был терактом. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на заявление официального представителя ФБР Джона Беннета.

По словам Беннета, 19-летний Сантино Уильям Леган, который открыл стрельбу по участникам гастрономического мероприятия, "интересовался идеологией насилия". Как стало известно правоохранителям, у Легана имелся список мест, где он рассчитывал открыть стрельбу. В их число входили церкви и суды.

Как сообщалось, в результате инцидента 28 июля погибли шестилетний мальчик, тринадцатилетняя девочка и мужчина 25 лет. Еще 12 человек были ранены. Леган был вооружен автоматом типа АК-47, который он приобрел легально. Злоумышленник проник на территорию, где проходил фестиваль, через ограждения.-0-