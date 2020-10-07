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07 октября 2020, 09:11

Власти США ужесточили выдачу рабочих виз

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, которые предназначаются для высококвалифицированных рабочих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Министерства внутренней безопасности США.

После вступления новых правил в силу сократится число специальных профессий для найма иностранных рабочих. Как говорится в заявлении ведомства, эти правила вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре. Ожидается, что изменения коснутся более одной трети всех, кто подает заявления на получение визы H-1B.

Согласно данным министерства, в США более 500 тыс. неиммиграционных виз были использованы для замены американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и стагнации заработной платы в некоторых профессиях. "Эти последние усилия по выдаче виз H-1B - часть более широкой цели администрации Трампа по защите американских рабочих", - говорится в заявлении ведомства.

Визы H-1B предназначены для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь их выдача вышла за эти рамки, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.

По словам исполняющего обязанности госсекретаря Чада Вольфа, США вступили в эпоху, когда экономическая безопасность стала неотъемлемой частью национальной безопасности страны. "Проще говоря, экономическая безопасность - это безопасность страны. В ответ мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий", - добавил Вульф.

Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз в июне текущего года. Он заявил, что из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз представляют необыкновенную угрозу для занятости американцев. В связи с этим президент США поручил приостановить до конца 2020 года визы нескольких категорий. В то же время те работники, которые уже находятся в США, под введенные ограничения не попали.-0-

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