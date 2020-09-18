Власти США введут запрет на скачивание TikTok

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США c 20 сентября введут запрет на скачивание социальной сети TikTok, сообщает Reuters .

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории страны. Позже он сказал, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку на приобретение социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе TikTok будет запрещен в США.

Администрация Соединенных Штатов опасается, что руководство TikTok занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.-0-