Власти Таиланда открыли для привитых от COVID-19 туристов остров Пхукет

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда с 1 июля открыли курортный остров Пхукет для полностью привитых от COVID-19 иностранных граждан, сообщает Forbes.

Вакцинированным туристам не нужно больше находиться на карантине 14 дней, который еще требуется для нахождения в остальных частях страны. Но им необходимо будет сдать в общей сложности три ПЦР-теста: один до прилета и два - после. Кроме того, туристам надо загрузить приложение, которое будет отслеживать их местонахождение. Поехать в другие части Таиланда с Пхукета можно будет только по истечении 14 дней на острове.

Обязательное требование к путешественникам: полный цикл прививки должен быть закончен не менее чем за 14 дней до прибытия на Пхукет. Таиланд признает только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и местным Минздравом, - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

Ни одна из четырех российских вакцин ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт") не признана ни ВОЗ, ни тайским Министерством здравоохранения, поэтому для привитых этими вакцинами людей упрощенный порядок въезда на Пхукет не действует.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 2 июля в Таиланде зарегистрировано свыше 270 920 случаев заражения COVID-19, умерли более 2 140 человек.-0-