Власти Таиланда продлили запрет на международные пассажирские рейсы до 30 июня

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда в четвертый раз продлили временный запрет на прибытие в аэропорты страны всех международных пассажирских рейсов. Об этом говорится в обнародованном сегодня указе управления гражданской авиации королевства, сообщает ТАСС.

Согласно документу, запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских рейсов, который изначально был введен с 4 по 6 апреля, а затем продлевался до 18, потом до 30 апреля и до 31 мая, теперь будет действовать до 30 июня. Мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты. Вместе с тем люди, прибывшие в Таиланд одним из перечисленных способов, должны отправиться на 14-дневный карантин.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный однодневный прирост инфицированных - 188 человек. Власти королевства второй раз за эту неделю не зарегистрировали в течение суток ни одного нового случая инфицирования коронавирусом. С 3 апреля на территории страны с 22.00 до 4.00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения или штраф в размере $1,2 тыс.-0-