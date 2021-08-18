Власти Таиланда разрешат привитым "Спутником V" въезжать на курорты

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 18 августа 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:24 Мир исчезнувших еврейских местечек Беларуси Ссылки на БелТА Плюс
18:23 Специалисты "Минскэнерго" устраняют последствия непогоды в столичном регионе Регионы
18:18 Завершился первый этап съемок талант-шоу "X-Factor в Беларуси" Культура
18:17 Как белоруска решила работать на комбайне вместе с отцом и что из этого вышло Ссылки на БелТА Плюс
18:11 "Хочу отстоять честь пружанского футбола": почему женщина согласилась стать главным тренером мужской команды Спорт
18:00 В Старых Дорогах задержан нетрезвый водитель большегруза Происшествия
17:40 В Лиде легковушка сбила трехлетнего ребенка на зебре Происшествия
17:39 Штамм дельта "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения - ВОЗ В мире
17:28 ФОТОФАКТ: Соревнования водолазов проходят в Ивановском районе Регионы
17:20 Головченко 19-20 августа посетит с рабочим визитом Кыргызстан Политика
17:07 Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе Общество
17:05 На участке автодороги Минск-Гродно временно ограничат движение 19 августа Регионы
16:55 Несовершеннолетние мотоциклист-бесправник и его пассажир попали в аварию в Столинском районе Происшествия
16:48 Грузовик и мотоцикл столкнулись на Партизанском проспекте в Минске Происшествия
16:40 В Минской области стартовала акция "Скорость" Регионы
16:38 Власти Таиланда разрешат привитым "Спутником V" въезжать на курорты В мире
16:31 В Несвиже пьяный водитель разъезжал по городу, снося заборы Происшествия
16:29 Специалисты из Иордании повысили квалификацию на базе центра подготовки спасателей в Беларуси Общество
16:23 В Витебской области с начала года вовлечено в хозоборот 78 объектов неиспользуемого имущества Регионы
16:10 Руководитель частного предприятия Минска уклонился от уплаты более Br83 тыс. налогов Происшествия
16:08 Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя" Общество
16:07 Беларусь и Азербайджан подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества Политика
16:03 Сельхозпредприятия БЖД завершают уборку зерновых культур Экономика
15:59 Беларусь и Египет заинтересованы в развитии сотрудничества в промышленности Политика
15:53 Гандболисты минского СКА победили ЦСКА в первом матче турнира в Москве Спорт
15:48 В Зельвенском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
15:47 Установлены обстоятельства смертельного травмирования рабочего в Минске Происшествия
15:38 Учебно-методический сбор с кинологами Департамента охраны проходит в Могилеве Регионы
15:30 Количество ИП за I полугодие выросло на 3,3% Экономика
15:23 В Беларуси еще два информационных ресурса признаны экстремистскими Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
18 августа 2021, 16:38

Власти Таиланда разрешат привитым "Спутником V" въезжать на курорты

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Штамм дельта "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения - ВОЗ
В США зарегистрировали более тысячи смертей из-за коронавируса за сутки
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда разрешат вакцинированным "Спутником V" посещать курорты королевства в рамках упрощенного режима въезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.

"Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", - говорится в сообщении посольства.

Власти пока не называют точных сроков вступления в силу данного решения.

Туристические "песочницы" Таиланда - программы упрощенного въезда на курорты страны для привитых иностранных туристов без обязательного карантина. Первая "песочница" была запущена 1 июля на острове Пхукет.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
прививки Таиланд
Новости рубрики В мире
Штамм дельта "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения - ВОЗ
Фото из архива ТАСС Площадь лесного пожара на юге Свердловской области превысила 600 га
Фото из архива Экономика Украины за 30 лет независимости деградировала почти по всем показателям - доклад
Фото ТАСС В США зарегистрировали более тысячи смертей из-за коронавируса за сутки
Фото Getty Images Япония обновила суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом - почти 24 тыс.
Фото Reuters Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Вануату 
Главное
Во время совещания От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
Внешняя торговля, ВВП и зарплаты - Головченко об итогах полугодия
Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели - Миклашевич
Дом "Токио" встречает новоселов!
Топ-новости
Головченко 19-20 августа посетит с рабочим визитом Кыргызстан
Матпомощь к школе по госпрограмме уже получили более 73 тыс. многодетных семей
Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе
Миклашевич: порядок формирования ВНС обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента
Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна
Турчин: людям на личных приемах надо давать предельно простые и понятные ответы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016
До +24°С градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 августа
МТЗ в январе-июле увеличил экспорт более чем на 40% 
Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан
Минюст напомнил, как уберечься от недобросовестных риелторов
Белорусы могут получать египетские электронные визы
Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований - Гусаков
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года
"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.