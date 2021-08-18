Власти Таиланда разрешат привитым "Спутником V" въезжать на курорты

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда разрешат вакцинированным "Спутником V" посещать курорты королевства в рамках упрощенного режима въезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Таиланде."Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которыми позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", - говорится в сообщении посольства.Власти пока не называют точных сроков вступления в силу данного решения.Туристические "песочницы" Таиланда - программы упрощенного въезда на курорты страны для привитых иностранных туристов без обязательного карантина. Первая "песочница" была запущена 1 июля на острове Пхукет.-0-