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02 января 2021, 09:22

Власти Токио намерены призвать правительство Японии ввести режим ЧС

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство столичной префектуры намерено призвать правительство Японии ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения в стране коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты Nikkei.

Губернатор Токио Юрико Коикэ сегодня планирует озвучить соответствующую просьбу на встрече с министром по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимурой. Ожидается, что введение режима ЧС позволит столичным властям применять более действенные меры для предотвращения заражений.

31 декабря Нисимура сообщил в своем Twitter, что правительство Японии может объявить режим ЧС, если распространение инфекции будет продолжаться.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее число случаев заражения превысило 239 тыс., зафиксировано более 3,5 тыс. летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и рекомендовали владельцам заведений общепита в крупных городах сократить время работы.

Режим ЧС действовал в Японии в апреле и мае 2020 года во время первой волны пандемии. Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в этот период не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, развлекательные заведения, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос. При этом в период второго всплеска заболеваемости (в июле и августе) власти не стали применять аналогичные меры.-0-

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