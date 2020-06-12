Власти Токио отменили предупреждение о коронавирусе

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Токио отменила предупреждение о распространении коронавирусной инфекции в японской столице. Это означает, что Токио с 12 июня приступит к очередному этапу ослабления ограничений, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Третий этап смягчения ограничений включает, в частности, продление времени работы баров и ресторанов до полуночи. Также с 12 июня в японской столице вновь откроются караоке-бары, парки аттракционов и залы игровых автоматов.

Объявляя об отмене предупреждения, губернатор Токио Юрико Коике попросила жителей сохранять бдительность, а предприятия - принимать необходимые меры предосторожности, поскольку нельзя исключать вторую волну COVID-19, сообщает Синьхуа.

Власти Токио опубликовали "Токийское предупреждение" 2 июня после резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Жителей японской столицы призывали проявлять бдительность, и для напоминания о сложной эпидемиологической ситуации правительственные здания в городе подсвечивались красным светом. Решение отменить это предупреждение было принято после улучшения ситуации в последние дни. 11 июня в Токио было зафиксировано 22 новых случая заражения; в предыдущие четыре дня ежедневное число заражений было меньше 20. По последним данным, в Японии подтверждено свыше 17 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 920 человек.

В прошлом месяце центральное правительство отменило режим чрезвычайной ситуации в Японии на фоне снижения числа новых случаев заражения по всей стране.-0-