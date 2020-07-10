Власти Турции разрешили использовать собор Святой Софии в качестве мечети

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны о присвоении собору Айя-София (Святой Софии) в Стамбуле статуса музея, сообщает турецкое информагентство Anadolu. Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть.

Госсовет Турции постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году. Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после падения Византийской империи в 1453 году стал главной мечетью Османского государства.

Согласно решению правительства Турции в 1934 году собор получил статус музея. В 1985 году Айя-София была признана памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает ТАСС, Государственный совет Турции 2 июля провел заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней.

Против изменения статуса Айя-Софии выступила ЮНЕСКО. "Айя-София включена в Список всемирного наследия в статусе музея, - указали в штаб-квартире организации. - Это влечет за собой ряд юридических обязательств". В ЮНЕСКО подчеркнули, что государство, на территории которого находится такой объект, должно воздержаться от каких-либо изменений, которые способны повредить универсальную ценность этого памятника.

Как напомнили в организации, собор Святой Софии стал образцом для многих храмов, его архитектура повлияла как на восточное, так и на западное искусство. Собор имеет универсальную и историческую ценность.

Русская православная церковь также выразила сожаление, что обеспокоенность ее и других поместных православных церквей перспективой превращения собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть не была услышана турецкими властями. "Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении Патриарх Кирилл", - отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.-0-