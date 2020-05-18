Власти Турции вводят комендантский час с 23 по 26 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При борьбе с распространением COVID-19 в качестве одной из мер власти Турции решили ввести комендантский час в стране на период с 23 по 26 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам заседания кабинета министров.

"23, 24, 25 и 26 мая во всех провинциях будет введен запрет на выход из домов. В 15 наших провинциях еще на 15 дней продлевается запрет на въезд и выезд. 24 мая с 14.00 до 20.00 (время совпадает с московским. - Прим. ТАСС) на улицу смогут выйти наши жители старше 65 лет", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Он пояснил, что такая мера вводится из-за мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

В обращении к нации лидер Турции обратил внимание на открытие мечетей в стране. "29 мая вместе с пятничной молитвой мы открываем для поклонений те мечети, которые соответствуют требованиям", - отметил президент. Он также рассказал, что в стране планируют открыть детские сады 15 июня, школы начнут принимать учеников в сентябре.

Первый случай заражения COVID-19 в Турции выявили 10 марта у местного жителя, который прибыл в страну из Европы. Всего коронавирус нового типа в стране диагностировали у более чем 150 тыс. человек, скончался 4171 человек, выздоровели 111 577.-0-