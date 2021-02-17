Власти Украины намерены продлить карантин до 30 апреля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины из-за пандемии коронавируса намерено продлить общегосударственный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля, а также вернуть ранжирование регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства на сайте Кабмина.

"Проект постановления предполагает продление на Украине срока действия карантина до 30 апреля 2021 года; продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима ЧС до 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении. Обозначенный ранее срок действия указанных режимов истекает 28 февраля.

Власти страны намерены вернуть цветовое обозначение уровней эпидемической опасности регионов. Минимальные карантинные ограничения предусмотрены в зеленых зонах, более строгие - в желтых, оранжевых и красных. С 22 февраля на всей территории Украины установят желтый уровень, далее для отдельных регионов он может быть скорректирован.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии на Украине достигло 1 276 618, выздоровели 1 122 968 человек, умерли от осложнений 24 542. За это время сделано 6 570 806 ПЦР-тестов, из них 19,4% подтвердили наличие вируса. Охват населения тестированием составляет более 15,6%.

Вакцинация населения от коронавируса еще не началась. Власти страны отказались от регистрации российских вакцин и ведут переговоры о закупках с другими производителями. В конце 2020 года правительство Украины сообщило о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз должны были поступить в феврале, однако поставки, предположительно, перенесены на апрель. Ожидаются также поставки вакцин, которые являются частью международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и 12 млн доз препаратов компаний AstraZeneca и Novavax.-0-