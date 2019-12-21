Власти Украины назвали причину пожара в одесском колледже

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 16 человек, возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания, после чего огонь распространился на другие этажи. К такому выводу пришла комиссия украинского правительства, сообщает информагентство "Укринформ" со ссылкой на аккаунт премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook.

Комиссия отмечает, что люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. "Руководство и персонал колледжа не обеспечили противопожарную защиту помещения и сознательно нарушали нормы пожарной безопасности. Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности стало возможным в том числе из-за ряда пробелов в законодательстве", - подчеркивается в выводах комиссии.

Правительственная комиссия рекомендовала разработать ряд законопроектов относительно усиления административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, ввести обязательный осмотр зданий и предусмотреть в бюджетах всех уровней специальные отчисления на меры противопожарной безопасности.

Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, площадь которого составила 4000 кв. м. Во время пожара погибли 16 человек, более 30 человек пострадали от огня.-0-