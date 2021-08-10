Власти Украины предложили развернуть на территории страны подразделения ПВО США

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина призвала США развернуть на ее территории американские средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РБК-Украина.
Украина обеспокоена якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму.
Во время рабочей встречи вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил США развернуть на ее территории американские средства противовоздушной обороны (ПВО).
"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - цитирует слова вице-премьера во вторник пресс-служба его министерства.-0-