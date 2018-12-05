Власти уничтоженного пожаром города в Калифорнии готовятся отменить режим эвакуации

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти города Парадайса, полностью уничтоженного разрушительным пожаром, готовы отменить режим обязательной эвакуации и позволить местным жителям вернуться. Об этом говорится в опубликованном 5 декабря сообщении управления шерифа округа Бьютт.

Жителям города власти позволят вернуться в Парадайс в ближайшие часы. Для всех остальных доступ в Парадайс будет открыт 6 декабря.

Не все районы города будут открыты. В ведомстве предупредили, что оказание базовых коммунальных услуг и прочих видов обслуживания в настоящий момент ограничено. "Перед тем, как вернуться домой, жителям следует убедиться, что у них имеется с собой достаточно запасов еды, воды и автомобильного топлива", - говорится в сообщении.

В результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября, погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов. Согласно данным калифорнийского Управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории - более 620 кв. км.

Более 50 тыс. жителей Парадайса и двух соседних населенных пунктов были эвакуированы из-за распространения огня.-0-