Власти Уругвая закрывают границу для иностранцев из-за коронавируса

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Уругвая решили закрыть все пограничные пункты для въезда иностранцев из-за распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление министра иностранных дел республики Эрнесто Тальви во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

В страну теперь могут въехать лишь уругвайские граждане, а также иностранцы с видом на жительство в Уругвае, жители государств Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), которые возвращаются в свои страны, и жители населенных пунктов, находящихся на границе Бразилии и Уругвая.

Также пассажирам круизных лайнеров будет позволено сойти на берег, чтобы проследовать в аэропорт для вылета на родину.

Во всех иных случаях иностранцам въезд любым видом транспорта и через любую границу запрещен.

Первые четыре случая заражения коронавирусом в Уругвае подтверждены 13 марта. Сейчас число заболевших достигло 162 человек.-0-